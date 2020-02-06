Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы администрации города Ступино в Подмосковье подозревается в получении взятки, в отношении него заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Также уголовное дело возбуждено в отношении взяткодателя и посредника", - сказала Врадий.
По предварительным данным следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 миллионов рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино.
По информации источника в правоохранительных органах, задержан Денис Фунтиков. На сайте администрации Ступино указано, что замглавы городского округа Денис Фунтиков курирует управление строительства, управление автодорог, транспорта и связи, управление градостроительной деятельности.
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