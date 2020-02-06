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Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке
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РИА Новости

Замглавы подмосковного Ступино заподозрили во взятке

18:12 06.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замглавы администрации города Ступино в Подмосковье подозревается в получении взятки, в отношении него заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы городского округа Ступино и исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок". Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Также уголовное дело возбуждено в отношении взяткодателя и посредника", - сказала Врадий.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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По предварительным данным следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 миллионов рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино.
По информации источника в правоохранительных органах, задержан Денис Фунтиков. На сайте администрации Ступино указано, что замглавы городского округа Денис Фунтиков курирует управление строительства, управление автодорог, транспорта и связи, управление градостроительной деятельности.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
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Ольга ВрадийГСУ СК по Московской областиМосковская область (Подмосковье)СтупиноРоссияПроисшествия
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