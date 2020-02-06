Путин подписал закон о требованиях к уровню образования для прокуроров

Законопроект предполагает, что соискатели, претендующие на должность прокурора, должны иметь высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или степени магистра юриспруденции при обязательном наличии диплома бакалавра по этой же специальности, обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами, быть "способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности".

Также в документе отмечается, что во избежание неисполнения органами прокуратуры обязательств по трудоустройству граждан, получивших высшее юридическое образование бакалавра в рамках ранее заключенных договоров о целевом обучении, предлагается установить, что на указанных лиц не распространяются требования к уровню высшего образования, устанавливаемые законопроектом. Кроме того, проектом предусматривается ответственность лиц, получивших или получающих высшее юридическое образование на основании договора о целевом обучении, за неисполнение предусмотренных им обязательств.