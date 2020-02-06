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Путин подписал закон о требованиях к уровню образования для прокуроров
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РИА Новости

Путин подписал закон о требованиях к уровню образования для прокуроров

18:08 06.02.2020 (обновлено: 18:09 06.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий необходимый уровень образования для прокуроров в РФ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стала группа депутатов от фракции "Единая Россия".
Законопроект предполагает, что соискатели, претендующие на должность прокурора, должны иметь высшее юридическое образование по специальности "Юриспруденция" или степени магистра юриспруденции при обязательном наличии диплома бакалавра по этой же специальности, обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами, быть "способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности".
Также в документе отмечается, что во избежание неисполнения органами прокуратуры обязательств по трудоустройству граждан, получивших высшее юридическое образование бакалавра в рамках ранее заключенных договоров о целевом обучении, предлагается установить, что на указанных лиц не распространяются требования к уровню высшего образования, устанавливаемые законопроектом. Кроме того, проектом предусматривается ответственность лиц, получивших или получающих высшее юридическое образование на основании договора о целевом обучении, за неисполнение предусмотренных им обязательств.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников после выступления на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
21 января, 16:24
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