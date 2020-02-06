Глава РАН попросил Путина о разработке программ развития реготделений

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение РАН разработать программы развития двух ее крупных региональных отделений - Дальневосточного и Уральского.
Выступая в четверг на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, Сергеев напомнил, что ранее по поручению главы государства РАН разработала новую программу развития своего Сибирского отделения.
"Владимир Владимирович, нам кажется важным, и я хочу об этом вас попросить, чтобы вы поручили Российской академии наук представить в ближайшее время новые программы развития и для двух других региональных отделений - Дальневосточного и Уральского", - обратился Сергеев к Путину.
По словам Сергеева, эти программы, в числе прочего, нужно направить на развитие академгородков на дальневосточном острове Русский и в Екатеринбурге.