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РИА Наука
2020-02-06T17:54+0300
https://ria.ru/20200206/1564364815.html
Глава РАН попросил Путина о разработке программ развития реготделений
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РИА Новости

Глава РАН попросил Путина о разработке программ развития реготделений

17:54 06.02.2020
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© РИА Новости / Жана МанукянПрезидент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
© РИА Новости / Жана Манукян
Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Российской академии наук Александр Сергеев попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение РАН разработать программы развития двух ее крупных региональных отделений - Дальневосточного и Уральского.
Выступая в четверг на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию, Сергеев напомнил, что ранее по поручению главы государства РАН разработала новую программу развития своего Сибирского отделения.
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"Владимир Владимирович, нам кажется важным, и я хочу об этом вас попросить, чтобы вы поручили Российской академии наук представить в ближайшее время новые программы развития и для двух других региональных отделений - Дальневосточного и Уральского", - обратился Сергеев к Путину.
По словам Сергеева, эти программы, в числе прочего, нужно направить на развитие академгородков на дальневосточном острове Русский и в Екатеринбурге.
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РИА НаукаАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукОбщество
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