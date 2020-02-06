Глава РАН попросил Путина о разработке программ развития реготделений

"Владимир Владимирович, нам кажется важным, и я хочу об этом вас попросить, чтобы вы поручили Российской академии наук представить в ближайшее время новые программы развития и для двух других региональных отделений - Дальневосточного и Уральского", - обратился Сергеев к Путину.