Эксперты прокомментировали идею введения пожизненного сенаторства

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Введение пожизненного сенаторства для выдающихся лиц государства закрепит их высокий статус после ухода в отставку, но необходимо четко определить критерии отбора, а также привилегии таких сенаторов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в ближайшие дни в верхней палате парламента обсудят возможность увеличения числа сенаторов, назначаемых президентом, а также идею "пожизненного" сенаторства для выдающихся лиц государства и общественных деятелей. Идею предложил на заседании член рабочей группы Александр Чубарьян.
"Правильно было бы дать возможность высшим руководителям государства при желании воспользоваться возможностью быть пожизненными сенаторами или пожизненными сенаторами extra-official, "по должности". Я думаю, что это неплохое предложение. Им вполне может воспользоваться любой из руководителей государства, который уйдет в отставку. Это будет подчеркивать его значимость для федерации и его серьезный статус", - сказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Политолог Марат Баширов отметил, что возможность пожизненно стать членом верхней палаты российского парламента должна распространяться на "узкий круг" людей. Он обратил внимание на применение этой практики в других странах и отметил, что ее вполне реально распространить в РФ.
"Нужно обсуждать, по каким критериям эти люди должны отбираться, и что это им дает, самое главное. То есть, если мы признаем их заслуги, то это одно, если мы пытаемся дать им пожизненный иммунитет от любого преследования после того, как они перестали занимать свою государственную должность – это другое", - сказал Баширов.
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, в свою очередь, также отметил, что практика пожизненного сенаторства распространена в некоторых странах. В то же время, он уверен, что нужно обсуждать, насколько этот опыт применим к российской действительности.