Эксперты прокомментировали идею введения пожизненного сенаторства

"Нужно обсуждать, по каким критериям эти люди должны отбираться, и что это им дает, самое главное. То есть, если мы признаем их заслуги, то это одно, если мы пытаемся дать им пожизненный иммунитет от любого преследования после того, как они перестали занимать свою государственную должность – это другое", - сказал Баширов.