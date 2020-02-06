Врио главы Чувашии возглавит правительство республики

"На встрече с руководством Госсовета Чувашии и руководителями фракций Николаев заявил о том, что функции председателя кабинета министров будет исполнять врио главы республики", - говорится в сообщении. Это объясняется необходимостью оптимизации структуры республиканского правительства.

"Оптимизация структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики прежде всего должна повысить эффективность работы правительства. Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы. В этом случае мы сможем избежать невынужденных простоев и добиться выполнения задач, которые ставит перед нами президент России", - подчеркнул Николаев.