Врио главы Чувашии возглавит правительство республики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Врио главы Чувашии Олег Николаев намерен сам исполнять функции председателя кабинета министров республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января, но на встрече с членами республиканского кабинета министров попросил руководителей министерств и ведомств исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. В тот же день он освободил от должности руководителя администрации главы республики Юрия Васильева и министра финансов Светлану Енилину. 3 февраля были освобождены от исполнения обязанностей министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев. 6 февраля от должности был освобожден и. о. министра экономического развития Павел Иванов.
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"На встрече с руководством Госсовета Чувашии и руководителями фракций Николаев заявил о том, что функции председателя кабинета министров будет исполнять врио главы республики", - говорится в сообщении. Это объясняется необходимостью оптимизации структуры республиканского правительства.
"Оптимизация структуры органов исполнительной власти Чувашской Республики прежде всего должна повысить эффективность работы правительства. Действия в рамках стратегического планирования социально-экономического развития Чувашской Республики должны быть максимально скоординированы. В этом случае мы сможем избежать невынужденных простоев и добиться выполнения задач, которые ставит перед нами президент России", - подчеркнул Николаев.
Исполняющим обязанности председателя кабинета министров Чувашской Республики на данный момент является Иван Моторин.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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