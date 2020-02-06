Путин ввел патентное налогообложение животноводства и растениеводства

Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон о введении патентной системы налогообложения (ПСН) в сфере животноводства и растениеводства, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ относит к видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, животноводство, растениеводство и услуги, оказываемые в этих областях. При этом регионам предоставляется право объединить в один патент несколько видов деятельности в области животноводства и растениеводства в целях установления размера единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.

Сейчас мелкие фермеры в РФ могут платить единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) или работать по упрощенной системе налогообложения. ПСН предусматривает простой и понятный расчет суммы налога, возможность выбора срока действия патента от 1 до 12 месяцев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяйственной деятельности, освобождение от предоставления налоговой декларации. Все эти условия не только обеспечат пополнение местных бюджетов, но и послужат стимулированию экономического роста на сельских территориях, считают разработчики документа.

Данные изменения станут стимулом для развития аграрного сектора, что положительно скажется на развитии малого бизнеса и позволит увеличить доходную базу местных бюджетов, пояснял ранее РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Глеб Хор

Кроме того, законом уточняются отдельные виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН. Данную систему налогообложения предлагается распространить на все виды услуг в области фотографии, в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых, приготовления и поставки блюд для торжественных мероприятий или иных событий. Сейчас ПСН применяется в отношении услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий, услуг по обучению населения на курсах и по репетиторству, услуг поваров по изготовлению блюд на дому.