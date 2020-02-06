Голикова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в вузах

"У нас сейчас по 2020 году 509 тысяч бюджетных мест разыгрывалось в конкурсе, это увеличение, которое вы обозначили в своем послании, будет означать следующее: в 2021 году мы прирастем на 18,8 тысячи мест, в 2022 – на 60,7 тысячи мест, потом – 94,9, а потом – 141,8. Это очень большие цифры", - сказала Голикова на заседании.