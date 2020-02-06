Голикова рассказала об увеличении числа бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число бюджетных мест, распределяемых между вузами России, увеличится в 2021 году на 18,8 тысячи, а в 2024 – на 141,8 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В четверг президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.
"У нас сейчас по 2020 году 509 тысяч бюджетных мест разыгрывалось в конкурсе, это увеличение, которое вы обозначили в своем послании, будет означать следующее: в 2021 году мы прирастем на 18,8 тысячи мест, в 2022 – на 60,7 тысячи мест, потом – 94,9, а потом – 141,8. Это очень большие цифры", - сказала Голикова на заседании.
Она уточнила, что региональные вузы должны быть готовы к росту бюджетных мест, в том числе должен быть существенно повышен уровень преподавателей.