На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский метеорологический космический аппарат "Метеор-М" номер 2 в четверг потерял ориентацию, но специалистам "Роскосмоса" удалось ее восстановить и вернуть спутник в работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Ориентация спутника восстановлена. Спутник работоспособен", - сказали в пресс-службе.
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Ранее проблема произошла на другом метеоспутнике - "Метеоре-М" номер 2-2. В конце декабря в него ударил микрометеорит. После ЧП спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения. В зоне видимости со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности. По состоянию на середину января полностью работоспособность аппарата так и не была восстановлена.
Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с Восточного. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
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