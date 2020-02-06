Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-06T17:47+0300
https://ria.ru/20200206/1564364493.html
На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой
https://cdn21.img.ria.ru/images/156352/85/1563528507_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_c407ee1f769bdaccee9cefe945a74e22.jpg
РИА Новости

На российском метеоспутнике "Метеор-М" произошел сбой

17:46 06.02.2020 (обновлено: 17:47 06.02.2020)
464
© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
Спутник "Метеор-М". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский метеорологический космический аппарат "Метеор-М" номер 2 в четверг потерял ориентацию, но специалистам "Роскосмоса" удалось ее восстановить и вернуть спутник в работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Ориентация спутника восстановлена. Спутник работоспособен", - сказали в пресс-службе.
Спутник Электро-Л
24 декабря 2019, 22:06РИА Наука
Российский метеоспутник "Электро-Л" №3 успешно вывели на орбиту
Ранее проблема произошла на другом метеоспутнике - "Метеоре-М" номер 2-2. В конце декабря в него ударил микрометеорит. После ЧП спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения. В зоне видимости со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности. По состоянию на середину января полностью работоспособность аппарата так и не была восстановлена.
Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с Восточного. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
Пуск ракеты-носителя легкого класса Рокот с блоком космических аппаратов связи Гонец-М и юстировочным космическим аппаратом Блиц-М с космодрома Плесецк. 27 декабря 2019
27 декабря 2019, 02:23РИА Наука
C космодрома "Плесецк" запустили спутники связи "Гонец-М"
601432
Обсудить 2
РИА Наука"Метеор-М" 2-2МетеорКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Рекомендуем
Проросшие финиковые пальмы
Ученые вырастили пальмы из древних семян времен царя Ирода
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году
Спускаемый аппарат корабля Союз МС-13 приземлился в Казахстане. 6 февраля 2020
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-13" приземлился в Казахстане
Наручники
Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
Телеведущий Иван Ургант
Ургант объявил выговор автору шутки про "Роскосмос"
Высокий суд Лондона
Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Эксперты прокомментировали идею введения пожизненного сенаторства
Сколковский институт науки и технологий
"Сколтех" предложил создать центр по производству оптоэлектроники
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Илья Тарасенко
"Ростех" подтвердил назначение Тарасенко главой "Сухого"
Флаг Ирана. Архивное фото
В Иране рассказали о производстве ракет-носителей третьего поколения
Вид Земли с МКС
Источник: российская ракета выведет на орбиту французский спутник
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Лента новостейМолния