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РИА Наука
2019-12-24T11:38+0300
https://ria.ru/20191224/1562753088.html
Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156276/39/1562763933_82:338:2571:1738_1036x0_80_0_0_69b5834ecf8555ebd29dd0cdcdb2e60d.jpg
РИА Новости

Метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом

07:48 24.12.2019 (обновлено: 11:38 24.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка спутника "Метеор-М"
Сборка спутника Метеор-М
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".
Инцидент произошел 18 декабря, после ЧП спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения.
"После <...> были начаты работы по восстановлению его работоспособности — гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации", — рассказали в госкорпорации.
CC0 / El Salvador / Спутник "Метеор-М" 2-2
Спутник Метеор-М 2-2
CC0 / El Salvador /
Спутник "Метеор-М" 2-2
Сейчас связь восстановлена, проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и данных с целевой аппаратуры.

Технические подробности случившегося

По данным специализированного сайта ВВС США space-track.org, в ночь с 17 на 18 декабря (в промежутке между 23:08 и 06:06 мск) орбита "Метеора-М" 2-2 снизилась: минимальная высота уменьшилась на 2,4 километра (с 806,5 до 804,1 километра), максимальная — на 0,1 (с 821,8 до 821,7).
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
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На сайте space-track.org американские военные выкладывают так называемые двухстрочные элементы на космические объекты, и любой желающий, предварительно зарегистрировавшись, с использованием доступного программного обеспечения может рассчитать как параметры орбиты спутников, так и их положение относительно друг друга.

"Метеор-М"

Спутник запустили с Восточного в июле ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Ранее "Роскосмос" сообщил, что после завершения летных испытаний 7 декабря космический аппарат был принят в эксплуатацию.
Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.
"Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году потерялся из-за аварийного запуска.
На 2020-й и 2021-й назначены запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.
Космический аппарат Метеор-М
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98124189627
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РИА Наука"Метеор-М" 2-2Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Похоже метеорит был полосатый, с двигателем и системой наведения!
24 декабря, 09:54
Товарищ .
3991007
а может usa обстреливает?
24 декабря, 08:02
Валерий Носуля
2323004
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