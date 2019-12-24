МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе"

Инцидент произошел 18 декабря, после ЧП спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения.

"После <...> были начаты работы по восстановлению его работоспособности — гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации", — рассказали в госкорпорации.

Сейчас связь восстановлена, проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и данных с целевой аппаратуры.

Технические подробности случившегося

По данным специализированного сайта ВВС США space-track.org , в ночь с 17 на 18 декабря (в промежутке между 23:08 и 06:06 мск) орбита "Метеора-М" 2-2 снизилась: минимальная высота уменьшилась на 2,4 километра (с 806,5 до 804,1 километра), максимальная — на 0,1 (с 821,8 до 821,7).

На сайте space-track.org американские военные выкладывают так называемые двухстрочные элементы на космические объекты, и любой желающий, предварительно зарегистрировавшись, с использованием доступного программного обеспечения может рассчитать как параметры орбиты спутников, так и их положение относительно друг друга.

"Метеор-М"

Спутник запустили с Восточного в июле ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Ранее "Роскосмос" сообщил, что после завершения летных испытаний 7 декабря космический аппарат был принят в эксплуатацию.

Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная. Его расчетный ресурс истек в 2014 году.

"Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году потерялся из-за аварийного запуска.