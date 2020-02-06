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РИА Наука
2020-02-06T17:44+0300
https://ria.ru/20200206/1564364393.html
Ученые вырастили пальмы из древних семян времен царя Ирода
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РИА Новости

Ученые вырастили пальмы из древних семян времен царя Ирода

17:44 06.02.2020
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© Sara Sallon et al., 2020Проросшие финиковые пальмы
Проросшие финиковые пальмы
© Sara Sallon et al., 2020
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Израиле вырастили финиковые пальмы из семян, пролежавших в пещерах на юге страны и среди древних развалин около двух тысяч лет. Ученые провели генотипирование проросших семян, результаты которого проливают свет на происхождение иудейской пальмы и характер сельскохозяйственного обмена между регионами древнего мира. Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Первые упоминания об уникальной финиковой пальме из Иудеи появились около трех тысяч лет назад. С ней связано множество легенд, а в библейских текстах есть упоминание о том, что царь Давид в честь этой пальмы назвал свою дочь — Тамара, что на иврите значит "финиковая пальма".
Иудейская пальма славилась целебными свойствами своих невероятно вкусных плодов. Но с приходом римлян в Иудейское царство за несколько столетий были уничтожены почти все пальмовые деревья. В XIVвеке из-за изменения климата и разрушения инфраструктуры выращивание фиников в Иудее полностью прекратилось.
Сейчас ученые надеются возродить иудейскую пальму, используя для этого древние семена, найденные при раскопках. Известно, что семена финиковой пальмы способны долго переносить отсутствие влаги, и в 2005 году был проведен первый опыт проращивания древних семян.
Из нескольких семян, найденных еще в 1960-х годах при раскопках во дворце Ирода Великого в Масаде, после обработки раствором удобрений и гормонов, одно семя успешно проросло. Радиоуглеродная датировка семени указывала на возраст семени около 1900 лет. К 2015 году растение достигло роста три метра.
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Финиковая пальма — двудомное растение, у него есть мужские и женские особи. Выращенная из древнего семени пальма оказалась мужской, и растению дали имя Мафусаил в честь библейского праотца, прославившегося своим долголетием. Пыльцу растения использовали для опыления женских цветков современных пальм, однако ученые понимали, что таким образом им не удастся воссоздать древний сорт. И они предприняли вторую попытку.
Из нескольких сотен семян различного возраста от IV века до нашей эры до IIвека нашей эры, обнаруженных в пещерах между Мертвым морем и Иудейскими холмами, ученые отобрали 32 финиковые косточки, пригодные, по их мнению, для проращивания.
"Я провела часы в отделе археологии, отбирая лучшие семена, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования Сары Саллон (Sarah Sallon), директора Научно-исследовательского центр естественной медицины в Иерусалиме. — У многих из них были отверстия, проделанные насекомыми, или они рассыпались, но некоторые были действительно нетронутыми, и я выбрала самые лучшие".
© Sara Sallon et al., 2020Семена перед посадкой
Семена перед посадкой
© Sara Sallon et al., 2020
Семена перед посадкой
В этот раз удалось прорастить шесть семян. Среди молодых растений были как мужские, так и женские особи, что предполагает возможность будущего перекрестного опыления. Им также дали имена в честь библейских персонажей: Адам, Иона, Уриил, Вооз, Юдифь и Анна.
Некоторые из семян проросли за несколько недель, другим для этого понадобилось почти полгода. После получения рассады, ученые смогли провести генетический анализ, который выявил разное происхождение растений. Интересно, что чем старше были семена, тем более "восточной" была их генетическая структура.
Считается, что финики были впервые культивированы в Аравии и Месопотамии более шести тысяч лет назад. Адам и Мафусаил оказались ближе всего к современным сортам фиников из стран Персидского залива. Они, по мнению ученых, могут принадлежать к типу деревьев, которые естественным образом росли в Иудее в то время или же, возможно, они были перенесены к побережью Красного моря из Аравии по древнему торговому пути. Более старые Анна и Юдифь — ближе к современным иракским сортам. Возможно, это связано с возвращением евреев из вавилонского плена в конце VI века до нашей эры. Многие из них работали на вавилонских плантациях финиковых пальм и, возможно, привезли с собой семена. А более молодые Уриил, Вооз и Иона имеют больше общего с современными сортами из Марокко.
"В I веке нашей эры началась римская оккупация Иудеи, и возможно, что в то время были принесены сорта фиников из Северной Африки, — говорит Саллон. — Эти данные согласуются с расположением Иудеи между районами диверсификации финиковых пальм с востока на запад, древними центрами выращивания финиковых пальм и влиянием маршрутов расселения людей на этом перекрестке континентов".
"Нынешнее исследование, основанное на генетических различиях восточных и западных популяций, проливает свет на происхождение иудейской финиковой пальмы из местных или интродуцированных восточных сортов, которые лишь позднее были скрещены с западными сортами", — пишут исследователи в статье.
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