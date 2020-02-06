СБУ изъяла технику в ходе обысков на телеканале "1+1"

В спецслужбе не считают, что журналисты сами записывали разговоры премьера. "Устанавливается причастность различных лиц и их роль в совершении этого преступления. это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому делу. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении СБУ.

В пресс-службе заявили, что обыски проходили на рабочих местах отдельных журналистов, обыски не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность. "Это никоим образом не может расцениваться как давление на свободу слова", - считают в спецслужбе.

Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.