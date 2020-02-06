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2020-02-06T17:36+0300
https://ria.ru/20200206/1564363752.html
СБУ изъяла технику в ходе обысков на телеканале "1+1"
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РИА Новости

СБУ изъяла технику в ходе обысков на телеканале "1+1"

17:36 06.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины в ходе обысков на телеканале "1+1" изъяла компьютеры для более детального изучения и проведения экспертиз, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Как передавало агентство УНИАН, обыски прошли также дома у журналиста телеканала Дениса Данько.
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"Изъяли компьютеры для более детального изучения и проведения необходимых экспертиз, в том числе и выявления вероятно уничтоженной информации", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ на странице в Facebook.
В спецслужбе не считают, что журналисты сами записывали разговоры премьера. "Устанавливается причастность различных лиц и их роль в совершении этого преступления. это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому делу. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении СБУ.
В пресс-службе заявили, что обыски проходили на рабочих местах отдельных журналистов, обыски не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность. "Это никоим образом не может расцениваться как давление на свободу слова", - считают в спецслужбе.
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Ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликовал ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором якобы Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, в частности заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов". Также Гончарук якобы сам себя назвал "профаном" в экономике. Пресс-служба украинского кабмина сообщила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет". Сам Гончарук объяснил публикацию аудиозаписи происками недоброжелателей. Позже Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому с правом внесения в Верховную раду. Зеленский заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс премьеру и его правительству.
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Александр ДубинскийУНИАНСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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