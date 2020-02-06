В Екатеринбурге эвакуировали 500 человек из небоскреба

"По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что на первом этаже здания (технический этаж) произошло короткое замыкание в электрощитке. Возгорание было оперативно потушено персоналом до прибытия пожарных подразделений. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные провели поэтажную проверку здания. В 17.50 (15.50 мск) дан общий отбой с места вызова. Благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.