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В Екатеринбурге эвакуировали 500 человек из небоскреба
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РИА Новости

В Екатеринбурге эвакуировали 500 человек из небоскреба

17:32 06.02.2020
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© РИА Новости / Яков Глинский / Перейти в фотобанкБизнес-центр "Высоцкий
Бизнес-центр Высоцкий
© РИА Новости / Яков Глинский
Перейти в фотобанк
Бизнес-центр "Высоцкий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Пятьсот человек эвакуировались из небоскреба в Екатеринбурге из-за короткого замыкания в электрощитке, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.
Сообщение о задымлении в бизнес-центре "Высоцкий" поступило в 17.06 (15.06 мск).
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"По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что на первом этаже здания (технический этаж) произошло короткое замыкание в электрощитке. Возгорание было оперативно потушено персоналом до прибытия пожарных подразделений. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожарные провели поэтажную проверку здания. В 17.50 (15.50 мск) дан общий отбой с места вызова. Благодаря автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения о пожаре из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К месту вызова выезжали 26 единиц пожарной техники, 76 человек, уточняет ведомство.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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