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Медведев оценил роль ЕР в формировании политической повестки в России
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РИА Новости

Медведев оценил роль ЕР в формировании политической повестки в России

17:32 06.02.2020 (обновлено: 17:42 06.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия играет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки РФ, в реализации курса президента, поэтому все государственные институты должны помогать ей, сообщили в ЕР.
В четверг Медведев провел рабочую встречу с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком.
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"Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" выполняет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента, и все государственные институты должны помогать партии", - говорится в сообщении.
Председатель партии также отметил, что в числе основных направлений работы ЕР по-прежнему остается работа по реализации нацпроектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально значимых проблем, волнующих граждан.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияПолитика
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