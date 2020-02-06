Медведев оценил роль ЕР в формировании политической повестки в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что партия играет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки РФ, в реализации курса президента, поэтому все государственные институты должны помогать ей, сообщили в ЕР.
В четверг Медведев провел рабочую встречу с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком.
"Медведев подчеркнул, что "Единая Россия" выполняет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента, и все государственные институты должны помогать партии", - говорится в сообщении.
Председатель партии также отметил, что в числе основных направлений работы ЕР по-прежнему остается работа по реализации нацпроектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально значимых проблем, волнующих граждан.