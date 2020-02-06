Ветеранам в Калининградской области выплатят по 50 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 6 фев - РИА Новости. Участникам Великой Отечественной войны в Калининградской области к 75-летней годовщине Победы дополнительно выплатят по 50 тысяч рублей, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
"Приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны по 50 тысяч рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы", - написал Алиханов.
По информации министерства социальной политики Калининградской области, в регионе в настоящее время проживают 522 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Всего же в области около 4,3 тысячи участников войны, включая жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников.