Ветеранам в Калининградской области выплатят по 50 тысяч рублей

Парад для одного: как ветерана поздравили с днем снятия блокады Сотрудники Следственного комитета поздравили ветерана Великой отечественной войны. Михаилу Семеновичу Кугелеву 97 лет, и он не смог посетить торжественный митинг в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда.