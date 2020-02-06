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Ветеранам в Калининградской области выплатят по 50 тысяч рублей
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РИА Новости

Ветеранам в Калининградской области выплатят по 50 тысяч рублей

17:30 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КАЛИНИНГРАД, 6 фев - РИА Новости. Участникам Великой Отечественной войны в Калининградской области к 75-летней годовщине Победы дополнительно выплатят по 50 тысяч рублей, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
"Приняли решение дополнительно выплатить участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны по 50 тысяч рублей в связи с празднованием 75-летия Великой Победы", - написал Алиханов.
По информации министерства социальной политики Калининградской области, в регионе в настоящее время проживают 522 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Всего же в области около 4,3 тысячи участников войны, включая жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников.
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Антон АлихановДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Калининградская областьОбщество
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