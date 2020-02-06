Путин рассказал, сколько аспирантов защищают диссертации

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Только 12% аспирантов защищают диссертации в аспирантуре, это говорит о системной проблеме, считает президент РФ Владимир Путин.
На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поступило предложение сократить аспирантуру минимум в три раза и сделать больший упор на качество образования, в частности, инвестировать в стажировки, ввести двойные защиты в РФ и за рубежом.
"Что касается аспирантуры, то я полностью с вами согласен, да мы все согласны. 12% только диссертантов защищают диссертации в период обучения в аспирантуре. Это уже явно говорит о системной какой-то проблеме внутри этого направления. Поэтому точно совершенно здесь нужно поработать", - сказал Путин.