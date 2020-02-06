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2020-02-06T17:30+0300
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Путин рассказал, сколько аспирантов защищают диссертации
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РИА Новости

Путин рассказал, сколько аспирантов защищают диссертации

17:27 06.02.2020 (обновлено: 17:30 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Только 12% аспирантов защищают диссертации в аспирантуре, это говорит о системной проблеме, считает президент РФ Владимир Путин.
На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поступило предложение сократить аспирантуру минимум в три раза и сделать больший упор на качество образования, в частности, инвестировать в стажировки, ввести двойные защиты в РФ и за рубежом.
"Что касается аспирантуры, то я полностью с вами согласен, да мы все согласны. 12% только диссертантов защищают диссертации в период обучения в аспирантуре. Это уже явно говорит о системной какой-то проблеме внутри этого направления. Поэтому точно совершенно здесь нужно поработать", - сказал Путин.
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