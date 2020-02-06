Портовые инвестпроекты вошли в ростовскую "губернаторскую сотню"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Два портовых инвестиционных проекта в Два портовых инвестиционных проекта в Ростовской области на общую сумму 3,2 миллиарда рублей вошли в "губернаторскую сотню", сообщает правительство региона.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал предложение включить в число "100 губернаторских" инвестпроекты по созданию двух зерновых терминалов в морских портах Азов и Таганрог", - говорится в сообщении по итогам заседания совета по инвестициям.

Проект по созданию многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов пропускной способностью 1,5-2 миллиона тонн в год реализует компания "Азовский морской терминал". Объем вложений составит около 2,6 миллиарда рублей. Строительство начнется в третьем квартале текущего года, выход на проектную мощность предусмотрен в 2024 году.

Второй проект "Морской зерновой терминал" с общим объемом инвестиций более 680 миллионов рублей локализован в районе Северного мола Таганрогского морского порта. Реализация проекта обеспечит увеличение грузооборота порта Таганрог на 270-300 тысяч тонн в год. Строительство начнется в четвертом квартале текущего года и завершится в 2022 году.

На заседании губернатор поручил областному минтрансу вместе с портовиками и минсельхозпродом проработать предложения управления СКЖД по использованию железнодорожной инфраструктуры для доставки грузов в морские порты, чтобы снизить расходы в конечном продукте. "Инициативу СКЖД я поддерживаю, пора ее реализовывать… Подготовьте вместе с СКЖД, портовиками предложения по развитию этой темы с учетом перспективы до 2024 года", - сказал он.