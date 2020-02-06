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Ростовская область
Ростовская область
2020-02-06T17:05+0300
https://ria.ru/20200206/1564361782.html
Портовые инвестпроекты вошли в ростовскую "губернаторскую сотню"
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РИА Новости

Портовые инвестпроекты вошли в ростовскую "губернаторскую сотню"

17:05 06.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Два портовых инвестиционных проекта в Ростовской области на общую сумму 3,2 миллиарда рублей вошли в "губернаторскую сотню", сообщает правительство региона.
"Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал предложение включить в число "100 губернаторских" инвестпроекты по созданию двух зерновых терминалов в морских портах Азов и Таганрог", - говорится в сообщении по итогам заседания совета по инвестициям.
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Проект по созданию многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов пропускной способностью 1,5-2 миллиона тонн в год реализует компания "Азовский морской терминал". Объем вложений составит около 2,6 миллиарда рублей. Строительство начнется в третьем квартале текущего года, выход на проектную мощность предусмотрен в 2024 году.
Второй проект "Морской зерновой терминал" с общим объемом инвестиций более 680 миллионов рублей локализован в районе Северного мола Таганрогского морского порта. Реализация проекта обеспечит увеличение грузооборота порта Таганрог на 270-300 тысяч тонн в год. Строительство начнется в четвертом квартале текущего года и завершится в 2022 году.
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На заседании губернатор поручил областному минтрансу вместе с портовиками и минсельхозпродом проработать предложения управления СКЖД по использованию железнодорожной инфраструктуры для доставки грузов в морские порты, чтобы снизить расходы в конечном продукте. "Инициативу СКЖД я поддерживаю, пора ее реализовывать… Подготовьте вместе с СКЖД, портовиками предложения по развитию этой темы с учетом перспективы до 2024 года", - сказал он.
Правительство области с 2011 года начало отбирать для сопровождения приоритетные для региона инвестиционные проекты. По состоянию на 1 января 2020 года перечень включал 49 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 346 миллиардов рублей.
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Ростовская областьВасилий ГолубевЭкономика
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