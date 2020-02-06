Берлускони и его бывшая жена достигли соглашения об алиментах

РИМ, 6 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Многолетняя судебная тяжба между бывшим итальянским премьером Многолетняя судебная тяжба между бывшим итальянским премьером Сильвио Берлускони и его второй женой Вероникой Ларио по поводу алиментов после их развода в 2014 году завершилась в четверг соглашением сторон, которое было зарегистрировано в суде города Монца, стало известно журналистам из адвокатских источников.

Согласно этой договоренности, обе стороны отказываются от всех материальных претензий друг к другу. Так, политик-миллиардер не будет более требовать взыскания с бывшей супруги 46 миллионов евро, а Ларио в свою очередь отзывает свой иск о выплате ей 18 миллионов евро. Достигнутое мировое соглашение аннулирует все решения, которые были вынесены судами различных инстанций за последние годы.

Изначально еще в декабре 2012 года в рамках бракоразводного процесса Миланский суд первой инстанции назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи аргументировали необходимостью обеспечения Ларио того уровня жизни, к которому она привыкла более чем за 20 лет официального брака.

Однако Берлускони обжаловал данное решение и добился сокращения размера алиментов до 2 миллионов евро в месяц. Затем адвокаты политика фактически инициировали второй бракоразводный процесс по месту жительства Ларио и подали соответствующие документы в суд Монцы, который решил снизить размер алиментов до 1,4 миллиона евро.

После этого дело об алиментах рассматривалось еще многими инстанциями, и в ноябре 2017 года апелляционный суд Милана решил, что бывшая супруга не может требовать сохранения прежнего уровня жизни, существовавшего в годы брака. По этой причине судьи постановили, что Ларио должна вернуть денежные средства, полученные ей от бывшего мужа в качестве алиментов. Решение о возврате 46 миллионов евро было в августе 2019 года одобрено Верховным кассационным судом Италии.