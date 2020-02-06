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Идущий из Гонконга лайнер Westerdam отменил заход в Японию
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РИА Новости

Идущий из Гонконга лайнер Westerdam отменил заход в Японию

16:54 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Westerdam
Круизный лайнер Westerdam
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер Westerdam. Архивное фото
ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Круизный лайнер Westerdam, на котором могут находиться зараженные коронавирусом люди, отменил планы захода в Японию после того, как японский премьер заявил, что иностранцы на его борту в страну допущены не будут, сообщило агентство Киодо.
Со ссылкой на министерство юстиции Японии агентство передает, что вышедшее 1 января из Гонконга судно планировало прибыть через Тайвань на остров Исигаки в префектуре Окинава, но планы были отменены.
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Как сообщил ранее телеканал NHK, на очередном заседании штаба по мерам против распространения коронавируса глава японского правительства Абэ в четверг заявил, что Япония запретит сойти на берег иностранцам с лайнера Westerdam. Запрет должен был действовать с 7 февраля и распространится на все другие подобные случаи в будущем.
В то же время на якоре у порта Йокогама в Японии уже находится еще один круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 20 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
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Третий круизный лайнер World Dream заблокирован на карантин в Гонконге также из-за опасений распространения коронавируса. Лайнер отправился в плаванье 24 января из катайского города Гуанчжоу. Стало известно, что у трех пассажиров этого лайнера, которые были в путешествии с 19 по 24 января, диагностировали новый тип коронавируса, вместе с ними на борту тогда находились около 4 тысяч человек. Согласно первоначальному маршруту, World Dream в среду утром должен был причалить в порту Тайваня, однако власти острова запретили вход лайнера в порт города Гаосюн на юго-западе острова, и его перенаправили в Гонконг.
Специалисты центра охраны здоровья прибыли на лайнер, чтобы проверить каждого из порядка 1800 человек на борту.
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