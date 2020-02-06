Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, на котором китайский лидер изображен в медицинской маске.
Обложку, которой издание поделилось в Twitter, создал для журнала иллюстратор Эдель Родригес. На закрывающей лицо председателя КНР маске, обозначены главные материалы нового номера: "Испытание Китая", "Предотвращение следующей вспышки" и "Экономическая угроза".
Си Цзиньпин в медицинской маске на обложке журнала Time
"Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о веке Китая", - гласит надпись, которой Time сопроводил анонс. Новый выпуск журнала поступит в продажу 17 февраля.
Ранее Time помещал на обложку номера президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, а также российского бизнесмена Олега Дерипаску в виде матрешек. До этого обложку журнала украшали слитые в одно лица президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV