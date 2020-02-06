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2020-02-06T16:53+0300
https://ria.ru/20200206/1564361255.html
Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
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РИА Новости

Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске

16:53 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журнал Time поместил на обложку нового номера портрет председателя КНР Си Цзиньпина, на котором китайский лидер изображен в медицинской маске.
Обложку, которой издание поделилось в Twitter, создал для журнала иллюстратор Эдель Родригес. На закрывающей лицо председателя КНР маске, обозначены главные материалы нового номера: "Испытание Китая", "Предотвращение следующей вспышки" и "Экономическая угроза".
© TIME USA, LLCСи Цзиньпин в медицинской маске на обложке журнала Time
Си Цзиньпин в медицинской маске на обложке журнала Time
© TIME USA, LLC
Си Цзиньпин в медицинской маске на обложке журнала Time
"Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о веке Китая", - гласит надпись, которой Time сопроводил анонс. Новый выпуск журнала поступит в продажу 17 февраля.
Ранее Time помещал на обложку номера президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, а также российского бизнесмена Олега Дерипаску в виде матрешек. До этого обложку журнала украшали слитые в одно лица президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Time (журнал)Си ЦзиньпинВОЗВладимир ПутинОлег ДерипаскаКитайУханьСШАВ мире
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