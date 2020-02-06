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2020-02-06T16:43+0300
https://ria.ru/20200206/1564360726.html
"Белнефтехим" провел в Казахстане переговоры о поставках нефти
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РИА Новости

"Белнефтехим" провел в Казахстане переговоры о поставках нефти

16:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Андрей АлександровПосетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии "Белнефтехим" в Минске
Посетители входят в здание главного офиса Белорусского государственного концерна по нефти и химии Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Андрей Александров
НУР-СУЛТАН, 6 фев - РИА Новости. Делегация концерна "Белнефтехим" провела в Казахстане переговоры о поставках нефти белорусской стороне, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
"Сегодня прошла встреча представителей концерна "Белнефтехим" с представителями казахстанских компаний. На встрече также присутствовал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов. Встреча носит рабочий характер", - отметили в пресс-службе.
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В среду вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что соглашение с Казахстаном в сфере поставок нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности и будет подписано "в самое ближайшее время". Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти, что позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. Белорусская сторона рассчитывает на поставки трубопроводным транспортом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание. Минэнерго Казахстана сообщило, что организует встречи белорусской стороны с казахстанскими поставщиками нефти.
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Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по нефтепроводу "Дружба".
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
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Нур-СултанБелнефтехимИгорь ЛяшенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияКазахстанЭкономика
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