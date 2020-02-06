В Нью-Дели задержали насильника дочери сотрудника посольства США

Посольство США заявило, что обеспокоено произошедшим. "Мы были глубоко встревожены сообщением о проступке. Мы незамедлительно приняли меры, когда нам сообщили об этом обвинении, и довели это дело до сведения полиции. Конечно, мы полностью сотрудничаем с ними", - цитирует телеканал NDTV заявление представителя посольства США.