В Нью-Дели задержали насильника дочери сотрудника посольства США

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Полиция Дели задержала мужчину, изнасиловавшего пятилетнюю дочь сотрудника посольства США в Индии, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на полицию.
"Подозреваемый даже не ожидал, что девочка сообщит родителям или что кто-то обратится в полицию", - сказал заместитель комиссара полиции Нью-Дели Эйш Сингхал.
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По данным полиции, 25-летний мужчина проживал вместе с семьей девочки на территории, относящейся к посольству США в Индии, где отец ребенка работает среди обслуживающего персонала. Девочка подверглась нападению в субботу утром, когда осталась дома одна с нападавшим.
Мужчина был арестован полицией в доме родителей девочки.
"Он не ожидал, что его преступление приведет к действиям полиции", - сказал офицер, добавив, что у обвиняемого не было судимостей.
Помимо обвинений в изнасиловании, мужчине предъявлены ряд обвинений в соответствии с законом о защите детей от сексуальных преступлений.
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Посольство США заявило, что обеспокоено произошедшим. "Мы были глубоко встревожены сообщением о проступке. Мы незамедлительно приняли меры, когда нам сообщили об этом обвинении, и довели это дело до сведения полиции. Конечно, мы полностью сотрудничаем с ними", - цитирует телеканал NDTV заявление представителя посольства США.