Euromoney: Private Banking ВТБ — лучший в РФ в управлении инвестициями

Сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия. В 2019 году банк также существенно расширил продуктовую матрицу и углубил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth&lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ и других.

"Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача", – привели в банке комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера.