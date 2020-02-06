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Euromoney: Private Banking ВТБ — лучший в РФ в управлении инвестициями
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РИА Новости

Euromoney: Private Banking ВТБ — лучший в РФ в управлении инвестициями

16:27 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска группы ВТБ на крыше здания
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВТБ стал лауреатом премии международного журнала Euromoney по результатам ежегодного исследования рынка Private Banking; банк признан лучшим в России в области инвестиционного менеджмента и обслуживания владельцев бизнеса, сообщает пресс-служба ВТБ.
Private Banking ВТБ – это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей.
Сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия. В 2019 году банк также существенно расширил продуктовую матрицу и углубил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth&lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ и других.
"Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один – как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка – наша стратегическая задача", – привели в банке комментарий старшего вице-президента, руководителя ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера.
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