А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

"В прошлом году журнал Forbes признал А-Клуб лучшим private banking для миллионеров. С тех пор мы провели ребрендинг и перешли к модели социального private banking, стремясь стать для наших клиентов еще и площадкой клубного общения для обмена опытом и мнениями. Победа сразу в трех номинациях престижного рейтинга наглядно подтверждает, что нам удалось "подобрать ключик" к современному социально активному состоятельному клиенту. При этом основой для построения долгосрочных партнерских отношений с клиентами остается постоянное развитие наших сервисов", — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.