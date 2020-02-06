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А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях
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РИА Новости

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

16:23 06.02.2020
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© Fotolia / sdecoretГрафик
График
© Fotolia / sdecoret
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Британский журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях, говорится в сообщении банка.
А-Клуб признан безоговорочным лидером в категориях Super Affluent Clients (от 1 миллиона долларов до 5 миллионов долларов), Family Office Services и Research and Asset Allocation Advice. Рейтинг Euromoney — один из самых престижных в индустрии международных финансовых услуг.
"В прошлом году журнал Forbes признал А-Клуб лучшим private banking для миллионеров. С тех пор мы провели ребрендинг и перешли к модели социального private banking, стремясь стать для наших клиентов еще и площадкой клубного общения для обмена опытом и мнениями. Победа сразу в трех номинациях престижного рейтинга наглядно подтверждает, что нам удалось "подобрать ключик" к современному социально активному состоятельному клиенту. При этом основой для построения долгосрочных партнерских отношений с клиентами остается постоянное развитие наших сервисов", — отметила руководитель А-Клуба Алина Назарова.
Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года. Это один из наиболее значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодное исследование Private Banking and Wealth Management Survey журнала Euromoney (Банковское обслуживание и управление частным капиталом клиентов сегмента private) предоставляет качественный обзор лучших услуг в области банковского обслуживания частных клиентов в разрезе регионов и видов предоставляемого сервиса. В проведении исследования принимают участие банки и компании, управляющие частным капиталом.
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