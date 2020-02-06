Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку пройдет очередная встреча военного руководства России и НАТО.
Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тода Уолтерса планируются в Баку, предположительно, 6-7 февраля.
"Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция. Мы благодарны НАТО и России, что выбрали в качестве места проведения встречи Азербайджан. Считаю, что это очень правильное решение", - сказал Алиев на встрече с Уолтерсом, слова президента приводит его пресс-служба.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана, в четверг первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генштаба ВС республики Наджмеддин Садыков встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией НАТО во главе с Уолтерсом.
"Гость выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении очередной встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку", - уточнили в военном ведомстве.
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