Алиев подтвердил встречу военного руководства России и НАТО в Баку

Британский самолет провел разведку у границы Калининградской области. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, с чем, по его мнению, может быть связан этот полет.

Эксперт рассказал, почему авиация НАТО усилила разведку у Калининграда Британский самолет провел разведку у границы Калининградской области. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков рассказал, с чем, по его мнению, может быть связан этот полет.

"Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и России проходят в Баку, это уже традиция. Мы благодарны НАТО и России, что выбрали в качестве места проведения встречи Азербайджан. Считаю, что это очень правильное решение", - сказал Алиев на встрече с Уолтерсом, слова президента приводит его пресс-служба.