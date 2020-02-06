В Москве один человек погиб при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В результате пожара в квартире на пятом этаже жилого дома №14 на улице Маршала Кожедуба погиб один человек и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, в ходе тушения пожара с помощью капюшонов "Феникс" были спасены пять человек. Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.