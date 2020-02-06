Путин призвал сделать образовательные стандарты более гибкими

Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию

Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин призвал сделать более гибкими образовательные стандарты в РФ, избавиться от избыточных требований.

В четверг Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.

"Считаю также необходимым убрать явно избыточные требования, и регламенты сделать более гибкими, современными - образовательные стандарты, перечни специальности и направления подготовки", - сказал он.

Путин добавил, что вузам необходимо дать возможность с учетом мнения студентов и потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения.