Путин призвал сделать образовательные стандарты более гибкими

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал сделать более гибкими образовательные стандарты в РФ, избавиться от избыточных требований.
В четверг Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития РФ.
"Считаю также необходимым убрать явно избыточные требования, и регламенты сделать более гибкими, современными - образовательные стандарты, перечни специальности и направления подготовки", - сказал он.
Путин добавил, что вузам необходимо дать возможность с учетом мнения студентов и потребностей регионов самостоятельно формировать профили обучения.
Предыдущее заседание президентского научно-образовательного Совета проходило в ноябре 2018 года в Москве. Главными на том заседании стали слова главы государства о недопустимости промедления в создании и внедрении новых разработок, которые принесли бы реальную отдачу для государства и общества.
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