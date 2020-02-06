"Синара" и "Транснефть" создадут новый двигатель для локомотивов

МОСКВА, 6 фев – Группа Синара. ООО "Тяговые компоненты" (входит в холдинг СТМ – машиностроительный дивизион Группы Синара) и АО "РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ" (АО "РЭД"), входящее в структуру организаций системы "Транснефть", подписали долгосрочный договор о разработке и серийных поставках в течение 2019-2028 годов нового асинхронного тягового двигателя мощностью 1000 кВт (АТД1000). Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Тяговые компоненты" Александр Салтаев и генеральный директор АО "РЭД" Никита Прокопенко.

Документ предусматривает разработку современного конкурентоспособного отечественного асинхронного тягового двигателя, предназначенного для использования на новых магистральных грузовых локомотивах. Договор заключен в рамках выполнения соглашения от 1 июля 2019 года между Группой Синара и ПАО "Транснефть" о сотрудничестве в целях реализации проекта по разработке на территории России новых асинхронных тяговых электродвигателей мощностью до 1400 кВт и их серийному производству.

Планируется, что в 2020 году двигатель будет предоставлен для испытаний и интеграции в привод электровоза, а в 2022 году первые локомотивы серии 2ЭС6А с асинхронным двигателем появятся на путях российских железных дорог.

На торжественной церемонии подписания присутствовали президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Ревель-Муроз, главный энергетик ПАО "Транснефть" и председатель Совета директоров АО "РЭД" Андрей Копысов.

"Научные исследования, проектирование, разработка и внедрение инновационной продукции — это ключевые направления как для ООО "Тяговые компоненты", так и для АО "РЭД". Новый асинхронный тяговый двигатель будет выгодно отличаться от зарубежных аналогов в первую очередь низкой стоимостью жизненного цикла. Это будет обеспечено за счет использования передовых технологий изготовления, комплектующих с длительным сроком службы, предоставления современных услуг по сервисному обслуживанию в течение срока службы, снижения расходов на текущее содержание и ремонт. Мы будем выпускать продукцию, удовлетворяющую самые взыскательные запросы потребителей", — сказал Александр Салтаев.

"У наших компаний имеются все возможности для успешной реализации проекта — развитая научно-техническая база, современные производственно-технические мощности и опытный квалифицированный персонал. На заводе АО "РЭД" будет реализован полный цикл производства новых электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний. Помимо железнодорожного транспорта асинхронные двигатели будут востребованы и другими отраслями экономики — нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, электроэнергетической. Мы также убеждены, что эти двигатели будут пользоваться спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом", — отметил Никита Прокопенко.

ООО "Тяговые компоненты" (51% принадлежит АО "Синара-Транспортные машины") — компания, осуществляющая деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях.

АО "РЭД" — предприятие по производству высоковольтных электродвигателей. АО "РЭД" создано ПАО "Транснефть" (51%) и АО "КОНАР" (49%) при участии технологического партнера — итальянской компании Nidec ASI S.p.A. для локализации производства электродвигателей на территории России. Завод, представляющий собой передовое высокотехнологичное производство, оснащен более 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы — уникальное высокоточное оборудование. Объем производства АО "РЭД" — до 300 высоковольтных электродвигателей в год мощностью до 14 мегаватт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 мегаватт. Завод способен обеспечить потребности не только российских предприятий, но и выпускать конкурентную на мировом рынке продукцию.

АО Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.

ПАО "Транснефть" — является крупнейшей трубопроводной компанией в мире и одной из крупнейших инфраструктурных компаний Российской Федерации. Стратегическая цель компании — развитие и модернизация системы магистрального трубопроводного транспорта России для полного обеспечения потребностей в транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных направлениях. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 100% обыкновенных акций ПАО "Транснефть" и осуществляет контроль через Совет директоров, в который входят представители государства и независимые директора. Программа локализации производства аналогов импортной продукции ПАО "Транснефть" реализуется на основании решения заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации от 4 июня 2014 года по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Программа является частью Долгосрочной программы развития ПАО "Транснефть" до 2022 года, утверждена решением Совета директоров компании от 19 ноября 2014 года. Программа одобрена Правительством РФ и Правительственной комиссией по топливно-энергетическому комплексу. К реализации корпоративной программы импортозамещения привлечено более 30 отечественных предприятий.