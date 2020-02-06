В России увеличат количество бюджетных мест в региональных вузах

"Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего, в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах. Вы все из регионов РФ и знаете, какова потребность в таких кадровых ресурсах на местах. Она постоянно растет в связи с ростом экономики. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей", - сказал Путин на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.