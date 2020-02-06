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В России увеличат количество бюджетных мест в региональных вузах
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РИА Новости

В России увеличат количество бюджетных мест в региональных вузах

16:05 06.02.2020 (обновлено: 16:19 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах ежегодно будет увеличиваться, прежде всего, это будет касаться региональных вузов в тех субъектах РФ, которые нуждаются в молодых и перспективных кадрах: за четыре года на эти цели планируется дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей.
"Уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, и прежде всего, в такие регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах. Вы все из регионов РФ и знаете, какова потребность в таких кадровых ресурсах на местах. Она постоянно растет в связи с ростом экономики. В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей", - сказал Путин на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
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