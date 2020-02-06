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Садовничий надеется, что Путин останется у власти после 2024 года
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РИА Новости

Садовничий надеется, что Путин останется у власти после 2024 года

16:03 06.02.2020 (обновлено: 16:05 06.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий выразил надежду, что президент России Владимир Путин после истечения полномочий главы государства в 2024 году останется у власти в той или иной роли.
"Я бы хотел, чтобы остался", - ответил Садовничий журналистам на вопрос, не кажется ли ему, что Путин останется у власти в той или иной роли после 2024 года.
"Я знаю его более 25 лет … Еще когда он не занимал позиции в руководстве, и я всегда поверю этому человеку. Он конкретен, он понимает собеседника, очень предан работе, безусловно, благодаря ему мы сделали то, что сделали", - сказал он.
Ректор МГУ отметил, что Россия нуждается пока в стабильном руководстве и стабильном государстве.
При этом журналисты спросили у Садовничего, в каком качестве Путин мог бы остаться у власти. "Сейчас я не могу предположить, есть варианты… думаю, что он останется руководителем", - сказал ученый.
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Виктор СадовничийВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
Популярные комментарии
Слив или тест?
6 февраля, 16:06
Василий П.
1501020
Всем кто боится Путина, надо боятся того, кто придет после него. ВВП очень терпеливый и достаточно милосерден. А вот следующий, уверен, поблажек делать не будет.
6 февраля, 16:12
llevone2017
710006
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