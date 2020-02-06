Садовничий надеется, что Путин останется у власти после 2024 года

"Я бы хотел, чтобы остался", - ответил Садовничий журналистам на вопрос, не кажется ли ему, что Путин останется у власти в той или иной роли после 2024 года.

"Я знаю его более 25 лет … Еще когда он не занимал позиции в руководстве, и я всегда поверю этому человеку. Он конкретен, он понимает собеседника, очень предан работе, безусловно, благодаря ему мы сделали то, что сделали", - сказал он.