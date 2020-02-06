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Подозреваемый в причастности к убийству Япончика не признал вину
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РИА Новости

Подозреваемый в причастности к убийству Япончика не признал вину

16:02 06.02.2020 (обновлено: 16:05 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде. 6 февраля 2020
Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Муртаз Шадания, обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика), в Басманном суде. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Муртаз Шадания, обвиняемый в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос об избрании Шадании меры пресечения.
"Я вообще и близко этого не делал", - сказал обвиняемый в суде.
О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Иванькова тяжело ранил снайпер летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.
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Басманный суд г. МосквыВячеслав ИваньковМоскваПроисшествия
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