Подозреваемый в причастности к убийству Япончика не признал вину

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Муртаз Шадания, обвиняемый в убийстве Вячеслава Иванькова (Япончика), не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос об избрании Шадании меры пресечения.
"Я вообще и близко этого не делал", - сказал обвиняемый в суде.
О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Иванькова тяжело ранил снайпер летом 2009 года на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.
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