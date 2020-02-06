Подозреваемый в причастности к убийству Япончика не признал вину

"Я вообще и близко этого не делал", - сказал обвиняемый в суде.

О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.