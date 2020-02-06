Путин призвал снять все мешающие развитию вузов в регионах барьеры

"Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов. Государство обозначило и реализует такой приоритет. Но нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу, препятствуют решению этой задачи. Причем, не на словах, а на практике", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.