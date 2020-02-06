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Путин призвал снять все мешающие развитию вузов в регионах барьеры
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РИА Новости

Путин призвал снять все мешающие развитию вузов в регионах барьеры

16:01 06.02.2020 (обновлено: 16:44 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно снять все барьеры, мешающие создавать в регионах конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть вузов и университетов, заявил президент России Владимир Путин.
"Нам необходимо создать конкурентную, привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов. Государство обозначило и реализует такой приоритет. Но нужно снять и все барьеры, которые мешают самим регионам, бизнесу, препятствуют решению этой задачи. Причем, не на словах, а на практике", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
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