Путин оценил вопрос сверхконцентрации вузов в Москве и Петербурге

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге является вызовом для сбалансированного развития всего пространства России, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, одним из главных вопросов остается сохраняющаяся сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Санкт-Петербурге, где действует более 200 высших учебных заведений. Еще в XIX-XX веках на определенных исторических этапах подобная концентрация была объективной и, возможно, оправданной, но затем приобрела гипертрофированные формы, уточнил президент.
"Сейчас это серьезный вызов для сбалансированного развития всего пространства России", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.