Госдума отклонила законопроект КПРФ об основах национализации

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об основах национализации в РФ, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым

Документ допускает национализацию имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, в том числе предприятий и их частей, акций (долей, паев) национализируемых юрлиц, а также единых недвижимых комплексов. Согласно проекту, с инициативой о национализации могут выступать президент РФ, члены Совфеда, депутаты Госдумы, правительство РФ, региональные органы власти, а также собственник организации.

Предполагалось, что основанием для принятия решения о национализации может стать угроза массового сокращения штата работников градообразующей или социально значимой организации, признание стратегического предприятия банкротом, объявление имущества общенациональным достоянием, монопольное или доминирующее положение предприятия, приватизация с нарушением законодательства или по заведомо заниженным ценам, приобретение контрольных пакетов акционерных обществ, создаваемых на базе госпредприятий-монополистов, иностранным капиталом, а также иные обстоятельства.

Против принятия законопроекта выступили думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и правительство РФ, обратив внимание, что основные подходы к национализации определены Конституцией и Гражданским кодексом РФ. При этом гражданское законодательство сейчас не предъявляет к физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям каких-либо требований по повышению общей эффективности и достижению определенного социального эффекта от распоряжения находящимся в их собственности имуществом.