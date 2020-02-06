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Госдума отклонила законопроект КПРФ об основах национализации
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РИА Новости

Госдума отклонила законопроект КПРФ об основах национализации

15:56 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об основах национализации в РФ, внесенный депутатами от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.
Документ допускает национализацию имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, в том числе предприятий и их частей, акций (долей, паев) национализируемых юрлиц, а также единых недвижимых комплексов. Согласно проекту, с инициативой о национализации могут выступать президент РФ, члены Совфеда, депутаты Госдумы, правительство РФ, региональные органы власти, а также собственник организации.
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Предполагалось, что основанием для принятия решения о национализации может стать угроза массового сокращения штата работников градообразующей или социально значимой организации, признание стратегического предприятия банкротом, объявление имущества общенациональным достоянием, монопольное или доминирующее положение предприятия, приватизация с нарушением законодательства или по заведомо заниженным ценам, приобретение контрольных пакетов акционерных обществ, создаваемых на базе госпредприятий-монополистов, иностранным капиталом, а также иные обстоятельства.
Против принятия законопроекта выступили думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и правительство РФ, обратив внимание, что основные подходы к национализации определены Конституцией и Гражданским кодексом РФ. При этом гражданское законодательство сейчас не предъявляет к физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям каких-либо требований по повышению общей эффективности и достижению определенного социального эффекта от распоряжения находящимся в их собственности имуществом.
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По мнению комитета, предложенный механизм "создает трудно прогнозируемые риски для публичных образований и собственников подлежащего национализации имущества". Он также заключил, что предлагаемые основания для принятия решения о национализации юридически неоднозначны и субъективны. Поскольку основания для национализации носят общий характер, они "могут привести к произвольному и необоснованному принятию решений о национализации имущества", допускает и кабмин.
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КПРФГосдума РФРоссияЭкономика
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