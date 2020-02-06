Путин оценил идею вернуть систему распределения в вузах

"Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю - обязаловкой ничего не решить. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодежи - современные привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.