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https://ria.ru/20200206/1564357557.html
Путин оценил идею вернуть систему распределения в вузах
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РИА Новости

Путин оценил идею вернуть систему распределения в вузах

15:54 06.02.2020 (обновлено: 17:23 06.02.2020)
13607
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя призывы внедрить систему распределения в вузах, заявил, что "обязаловкой" здесь ничего не решить.
"Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю - обязаловкой ничего не решить. Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодежи - современные привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Татьяна Голикова
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29602053
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Популярные комментарии
В успех всех этих путинских "нужно и необходимо" уже никто не верит,просто человеку нужно максимум продержаться у власти.А распределение в нынешнее время просто не может быть,так,как выпускников в разы больше чем нужно экономике.Для ВУЗов они просто средство для получения доходов.
6 февраля, 16:42
Слава Мишкич
1200005
Сам то понял, что написал??? Распределение для России это верное решение! Все хотят работать в Москве. Это раз. Второе. Распределение и госзаказ на специалистов это плановая экономика. Нужно экономике 1000 врачей, значит ВУЗы получат 1000 бесплатных мест! Третье. Другой вопрос, это решение проблемы: "Мой папа богатый, я учусь бесплатно и буду работать в Москве!!!" Вот тут, стоит проработать вопрос!
6 февраля, 17:05
Владимир Лушников
600015
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