Путин поручил реализовать меры по модернизации высшего образования

"Прошу правительство реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования в регионах. Решению этой задачи следует подчинить профильные и другие нацпроекты, и кстати, включая работу по развитию инфраструктур, благоустройства городов, территорий, запуску новых производств и инвестиционных проектов. И безусловно, нужно значительно повысить эффективность использования всех выделяемых ресурсов", - сказал Путин на совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.