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Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии
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РИА Новости

Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии

15:34 06.02.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Медицинские организации в Китае на фоне борьбы с коронавирусом подверглись нападению хакеров из Индии, сообщает издание Global Times со ссылкой на представителей крупной китайской компании в сфере кибербезопасности 360 Security Technology.
Злоумышленники попытались получить доступ к персональным данным при помощи фишинга – вида интернет-мошенничества, нацеленного в основном на кражу паролей, номеров кредитных карт и банковских счетов. В качестве наживки хакеры использовали документы, названия которых связаны с коронавирусом. Компания 360 Security Technology отказалась уточнить общее число жертв кибератак из соображений безопасности.
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Отмечается, что основная цель кибервмешательства – получить доступ к конфиденциальной информации научно-исследовательского и образовательного характера. Компания 360 Security Technology считает, что вследствие атаки может быть парализована работа компьютерных систем, а также собраны закрытые медицинские данные.
"Атаку мог совершить кто-то один, но она подрывает мнение граждан Китая об Индии и ее жителях и может стать причиной охлаждения китайско-индийских отношений, которые пока не совсем наладились", - приводит газета слова специалиста из шанхайского института международных исследований.
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Комментируя ситуацию, глава пекинского института стратегии киберпространства Китая назвал действия индийских хакеров "постыдными".
Многие страны в свою очередь оказали Китаю поддержку в борьбе с заболеванием: средства поступили из 21 государств, включая Россию, Японию, Великобританию, Францию и Турцию.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваЯпонияУханьТехнологииВ мире
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