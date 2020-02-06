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Тимошенко повредила палец во время попытки блокировать президиум Рады
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РИА Новости

Тимошенко повредила палец во время попытки блокировать президиум Рады

15:32 06.02.2020 (обновлено: 16:40 06.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины. 6 февраля 2020
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повредила до крови палец на руке во время блокирования президиума Верховной рады, передает интернет-издание "Левый берег".
Парламент Украины на заседании в четверг приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ранее Тимошенко зашла в президиум Верховной рады и заняла место спикера парламента, чтобы заблокировать работу Рады. После этого депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошли две небольшие потасовки.
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"Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова… В результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови", - говорится в сообщении.
Издание также опубликовало несколько фотографий, на которых видно поврежденный большой палец на левой руке. Также опубликована фотография, на которой Тимошенко приклеила пластырь на поврежденный палец.
© Фото : LB.uaЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
© Фото : LB.ua
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный ущерб. "За нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб… В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - цитирует издание слова Арахамии.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
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Давид АрахамияПартия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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