Тимошенко повредила палец во время попытки блокировать президиум Рады

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко повредила до крови палец на руке во время блокирования президиума Верховной рады, передает интернет-издание "Левый берег".
Парламент Украины на заседании в четверг приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ранее Тимошенко зашла в президиум Верховной рады и заняла место спикера парламента, чтобы заблокировать работу Рады. После этого депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошли две небольшие потасовки.
"Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова… В результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови", - говорится в сообщении.
Издание также опубликовало несколько фотографий, на которых видно поврежденный большой палец на левой руке. Также опубликована фотография, на которой Тимошенко приклеила пластырь на поврежденный палец.
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный ущерб. "За нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб… В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - цитирует издание слова Арахамии.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам. Власти Украины заверяют, что вопрос о продаже земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.
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