Тимошенко повредила палец во время попытки блокировать президиум Рады

Парламент Украины на заседании в четверг приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, который отменяет с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ранее Тимошенко зашла в президиум Верховной рады и заняла место спикера парламента, чтобы заблокировать работу Рады. После этого депутаты ее фракции попытались тоже зайти в президиум, но им попытались препятствовать депутаты от "Слуги народа". Между депутатами произошли две небольшие потасовки.

"Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова… В результате этого Тимошенко повредила себе большой палец до крови", - говорится в сообщении.

Издание также опубликовало несколько фотографий, на которых видно поврежденный большой палец на левой руке. Также опубликована фотография, на которой Тимошенко приклеила пластырь на поврежденный палец.

© Фото : LB.ua Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины © Фото : LB.ua Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины

Вместе с тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам, что Тимошенко должна компенсировать нанесенный ущерб. "За нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб… В противном случае ее ждет уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - цитирует издание слова Арахамии.