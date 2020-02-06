Богатейшая блогерша на YouTube покорила сеть клипом на песню о себе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клип российского блогера Насти Радзинской на песню "Тебя поздравит Настя" за два дня набрал почти десять миллионов просмотров на YouTube.

В видео вошли кадры с празднования ее дня рождения (27 января Насте исполнилось шесть лет. — Прим.ред) в Майами. Она поет, танцует, распаковывает подарки, ест большой торт, разбивает вместе с детьми Филиппа Киркорова пиньяту и фотографируется с гостями, в том числе с Артуром Пирожковым.

Слова и музыку написал композитор Игорь Николаев. Он тоже был на празднике с младшей дочерью Вероникой.

В 2019 году издание Forbes включило Настю в список богатейших блогеров на YouTube. Она заняла третье место.

Сейчас на семь ее каналов подписано 107 миллионов пользователей, а видео в общей сложности набрали 42 миллиарда просмотров.