Богатейшая блогерша на YouTube покорила сеть клипом на песню о себе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клип российского блогера Насти Радзинской на песню "Тебя поздравит Настя" за два дня набрал почти десять миллионов просмотров на YouTube.
В видео вошли кадры с празднования ее дня рождения (27 января Насте исполнилось шесть лет. — Прим.ред) в Майами. Она поет, танцует, распаковывает подарки, ест большой торт, разбивает вместе с детьми Филиппа Киркорова пиньяту и фотографируется с гостями, в том числе с Артуром Пирожковым.
Слова и музыку написал композитор Игорь Николаев. Он тоже был на празднике с младшей дочерью Вероникой.
В 2019 году издание Forbes включило Настю в список богатейших блогеров на YouTube. Она заняла третье место.
Сейчас на семь ее каналов подписано 107 миллионов пользователей, а видео в общей сложности набрали 42 миллиарда просмотров.
Настя Радзинская получила известность в сети в 2016 году, когда родители начали снимать с ней шуточные ролики. На них они показывают, как девочка радуется новым игрушкам, платьям, веселится с друзьями, ходит по магазинам и путешествует.
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