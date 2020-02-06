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В Тюмени рассказали об условиях содержания попавших в карантин
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РИА Новости

В Тюмени рассказали об условиях содержания попавших в карантин

15:25 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Люди, эвакуированные из КНР под Тюмень, не могут общаться между комнатами, так как тогда им придется находиться там еще 14 дней после срока карантина, сообщила журналистам в четверг начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
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"Почему люди не могут общаться между комнатами? Потому что от этого контакта надо отсчитывать еще плюс 14 дней", - сказала Шарухо.
По ее словам, условия, которые там созданы, позволят людям наиболее комфортно пережить эти две недели. "Мы все сделаем для этого", - подчеркнула начальник управления Роспотребнадзора.
Она уточнила, что анализы на коронавирус у пациентов забираются в начале карантина и по истечении 10 суток. Параллельно их направляют в две лаборатории - НИИ краевой патологии и в Новосибирск.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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