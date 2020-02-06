В Сербии мужчина умер из-за резкого похолодания и снегопада

БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Резкое похолодание и снегопад в горных районах Сербии привели к гибели человека, десятки домовладений отрезаны заносами, передает агентство Танюг со ссылкой на экстренные службы.
Первой жертвой резкого похолодания и обильных снегопадов стал 66-летний мужчина на Пештерском плоскогорье, который отправился с товарищем на медобследование в город Сьеница, но на обратном пути замерз в заглохшем автомобиле, пока водитель ушел за помощью во время метели.
"В горах близ города Кралево и на горном массиве Голия снегопад не прекращается свыше 30 часов, дороги к селам засыпаны, свыше 350 домовладений остались без электричества. Высота снежного покрова достигает 70 сантиметров, но больше проблем создает сильнейший ветер", - передает агентство.
... Negdje u Sjenici.. 😲🤦♂️🤦♂️🤷♂️... pic.twitter.com/uNjYicaqw8— mali marinkov (@drinaorg) February 6, 2020
В районе Любовии на границе Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ) ветер нанес метровых сугробы и отрезал от цивилизации несколько сел. Дорожные службы расчищают наносы.
Штормовой ветер также есть в БиГ и Хорватии, где его скорость достигла 217 километров в час на побережье Адриатики, он перевернул несколько грузовиков в БиГ, непогода вывела из строя около 100 электроподстанций.