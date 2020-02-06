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В Сербии мужчина умер из-за резкого похолодания и снегопада
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РИА Новости

В Сербии мужчина умер из-за резкого похолодания и снегопада

15:22 06.02.2020 (обновлено: 15:23 06.02.2020)
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CC0 / vladopajic / Горный район в Сербии
Горный район в Сербии
CC0 / vladopajic /
Горный район в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Резкое похолодание и снегопад в горных районах Сербии привели к гибели человека, десятки домовладений отрезаны заносами, передает агентство Танюг со ссылкой на экстренные службы.
Первой жертвой резкого похолодания и обильных снегопадов стал 66-летний мужчина на Пештерском плоскогорье, который отправился с товарищем на медобследование в город Сьеница, но на обратном пути замерз в заглохшем автомобиле, пока водитель ушел за помощью во время метели.
"В горах близ города Кралево и на горном массиве Голия снегопад не прекращается свыше 30 часов, дороги к селам засыпаны, свыше 350 домовладений остались без электричества. Высота снежного покрова достигает 70 сантиметров, но больше проблем создает сильнейший ветер", - передает агентство.
В районе Любовии на границе Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ) ветер нанес метровых сугробы и отрезал от цивилизации несколько сел. Дорожные службы расчищают наносы.
Штормовой ветер также есть в БиГ и Хорватии, где его скорость достигла 217 километров в час на побережье Адриатики, он перевернул несколько грузовиков в БиГ, непогода вывела из строя около 100 электроподстанций.
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Белград (округ)СербияБосния и ГерцеговинаХорватияВ мире
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