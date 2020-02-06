В Сербии мужчина умер из-за резкого похолодания и снегопада

БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Резкое похолодание и снегопад в горных районах Резкое похолодание и снегопад в горных районах Сербии привели к гибели человека, десятки домовладений отрезаны заносами, передает агентство Танюг со ссылкой на экстренные службы.

Первой жертвой резкого похолодания и обильных снегопадов стал 66-летний мужчина на Пештерском плоскогорье, который отправился с товарищем на медобследование в город Сьеница, но на обратном пути замерз в заглохшем автомобиле, пока водитель ушел за помощью во время метели.

"В горах близ города Кралево и на горном массиве Голия снегопад не прекращается свыше 30 часов, дороги к селам засыпаны, свыше 350 домовладений остались без электричества. Высота снежного покрова достигает 70 сантиметров, но больше проблем создает сильнейший ветер", - передает агентство.

В районе Любовии на границе Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ) ветер нанес метровых сугробы и отрезал от цивилизации несколько сел. Дорожные службы расчищают наносы.