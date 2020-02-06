Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Никаких специальных сроков, когда должно быть закончено обсуждение поправки к конституции, нет, заявил в четверг журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа (по конституции) считает, что ей нужно еще время, значит, это время ей надо дать, никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует, все остальное зависит от объема поправок и от довольно большой работы", - заявил он.