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Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет
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РИА Новости

Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет

15:19 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Никаких специальных сроков, когда должно быть закончено обсуждение поправки к конституции, нет, заявил в четверг журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа (по конституции) считает, что ей нужно еще время, значит, это время ей надо дать, никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует, все остальное зависит от объема поправок и от довольно большой работы", - заявил он.
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