Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет

"Президент, отвечая на вопрос, сказал, что если рабочая группа (по конституции) считает, что ей нужно еще время, значит, это время ей надо дать, никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует, все остальное зависит от объема поправок и от довольно большой работы", - заявил он.