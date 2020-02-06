Число погибших при сходе двух лавин в Турции достигло 39

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общее число погибших при сходе двух лавин в провинции Ван на востоке Турции достигло 39 человек, ранены 84, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.
"Число жертв возросло до 39 человек, 84 находятся в больницах", - сообщается на сайте министерства.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших составило 33 человека.
В зоне проведены взрывные работы для снижения опасности схода новых лавин, сообщает ведомство.
5 февраля, 17:51Случаи массовой гибели людей при сходе лавин в 2017-2020 годах
Поисковые работы продолжают 180 спасателей, работает 23 единицы спецтехники.
В районе Бахчесарай провинции Ван лавина сошла на микроавтобус. В среду местные власти проинформировали, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, работавших на месте происшествия.