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2020-02-06T15:15+0300
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Число погибших при сходе двух лавин в Турции достигло 39
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РИА Новости

Число погибших при сходе двух лавин в Турции достигло 39

15:15 06.02.2020
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© REUTERS / Ihlas News AgencyПоисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общее число погибших при сходе двух лавин в провинции Ван на востоке Турции достигло 39 человек, ранены 84, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.
"Число жертв возросло до 39 человек, 84 находятся в больницах", - сообщается на сайте министерства.
Ранее президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших составило 33 человека.
В зоне проведены взрывные работы для снижения опасности схода новых лавин, сообщает ведомство.
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
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В районе Бахчесарай провинции Ван лавина сошла на микроавтобус. В среду местные власти проинформировали, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, работавших на месте происшествия.
Поисково-спасательная операция на месте схода лавины в провинции Ван на востоке Турции
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