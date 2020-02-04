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В Турции после схода лавины на микроавтобус погибли четыре человека
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РИА Новости

В Турции после схода лавины на микроавтобус погибли четыре человека

22:54 04.02.2020
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции, заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Бильмез во вторник.
Инцидент произошел на трассе Ван-Бахчесарай в 17.00 мск. По данным турецких СМИ, на трассе работала снегоуборочная машина. Внезапно с горы сошла лавина, которая частично накрыла машину. Следовавший за ней микроавтобус был снесен лавиной и упал с обрыва с 40-метровой высоты.
"Спасателям удалось добраться до микроавтобуса. Пять человек живы, они отправлены в больницу. Четыре человека погибли. Водитель снегоуборочной машины успел выпрыгнуть из кабины. Он и вызвал спасательные службы", - сказал Бильмез в эфире телеканала NTV.
По его словам, под снегом могут находиться еще четыре человека. Спасательные работы продолжаются.
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