В Турции после схода лавины на микроавтобус погибли четыре человека

Инцидент произошел на трассе Ван-Бахчесарай в 17.00 мск. По данным турецких СМИ, на трассе работала снегоуборочная машина. Внезапно с горы сошла лавина, которая частично накрыла машину. Следовавший за ней микроавтобус был снесен лавиной и упал с обрыва с 40-метровой высоты.