Грушко: Россия готова заключать соглашения с Британией после Brexit

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва готова заключать соглашения с Британией после ее выхода из Евросоюза, это объективная реальность, без правовой базы невозможно поддерживать отношения, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Мы готовы заключать соглашения с Британией после ее выхода из Евросоюза, это объективная реальность. Невозможно поддерживать отношения со страной, если нет правовой базы", - сказал Грушко.
"Brexit –это новое начало в отношениях России и Британии, потому что отношения не могут развиваться в условиях правового вакуума и неопределенности, поэтому рано или поздно эту задачу придется решать путем переговоров", - добавил он.
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