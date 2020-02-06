В Крыму назвали ситуацию с водоснабжением Симферополя стабильной

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль призвал не нагнетать ажиотаж вокруг водоснабжения Симферополя, так как ситуация на сегодня стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций.
Ранее Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с нехваткой воды в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалась, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером с 10 февраля. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития.
Вайль подчеркнул, что в Симферополь вода подается из трех водохранилищ.
"На сегодня работа стабильная. Мы находимся в маловодном периоде. Этот год у нас, к сожалению, маловодный, но абсолютно никаких предпосылок к каким-то ограничениям на сегодня по установленным режимам работы водохранилищ нет. Самое главное и основное - это рационально использовать водные ресурсы, которые мы имеем", - сказал журналистам Вайль.
По его словам, на сегодня Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 миллиона кубометров.
"Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода, но есть задел на курортный сезон. Ажиотаж был поднят в прессе, поэтому я хочу сказать, что только за последние две ночи мы получили более полутора миллионов кубических метров притоков во все водохранилища, обеспечивающие город Симферополь. Работа стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций. Никаких опасений в каких-то ограничениях по водному ресурсу у нас нет", - сказал Вайль.
По его словам, в этом году по Симферополю запасы воды составляют порядка 25 миллионов кубометров, а в позапрошлом – было всего 11 миллионов кубометров.
"И никакой чрезвычайной ситуации никто не вводил. Никаких ограничений у нас не было. Анализ, который мы проводим, дает на перспективу смотреть обеспечения водными ресурсами всей республики", - сказал Вайль.
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