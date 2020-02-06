В Крыму назвали ситуацию с водоснабжением Симферополя стабильной

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль призвал не нагнетать ажиотаж вокруг водоснабжения Симферополя , так как ситуация на сегодня стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций.

Ранее Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с нехваткой воды в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалась, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером с 10 февраля. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития.

Вайль подчеркнул, что в Симферополь вода подается из трех водохранилищ.

"На сегодня работа стабильная. Мы находимся в маловодном периоде. Этот год у нас, к сожалению, маловодный, но абсолютно никаких предпосылок к каким-то ограничениям на сегодня по установленным режимам работы водохранилищ нет. Самое главное и основное - это рационально использовать водные ресурсы, которые мы имеем", - сказал журналистам Вайль.

По его словам, на сегодня Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 миллиона кубометров.

"Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода, но есть задел на курортный сезон. Ажиотаж был поднят в прессе, поэтому я хочу сказать, что только за последние две ночи мы получили более полутора миллионов кубических метров притоков во все водохранилища, обеспечивающие город Симферополь. Работа стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций. Никаких опасений в каких-то ограничениях по водному ресурсу у нас нет", - сказал Вайль.

По его словам, в этом году по Симферополю запасы воды составляют порядка 25 миллионов кубометров, а в позапрошлом – было всего 11 миллионов кубометров.