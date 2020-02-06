Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T15:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564352437.html
В Крыму назвали ситуацию с водоснабжением Симферополя стабильной
https://cdn23.img.ria.ru/images/105085/01/1050850112_0:8:2000:1133_1036x0_80_0_0_0fcc600456c295ee97f1aa6f5ba8be28.jpg
РИА Новости

В Крыму назвали ситуацию с водоснабжением Симферополя стабильной

15:04 06.02.2020 (обновлено: 15:29 06.02.2020)
336
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Симферополь, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль призвал не нагнетать ажиотаж вокруг водоснабжения Симферополя, так как ситуация на сегодня стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций.
Ранее Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с нехваткой воды в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалась, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером с 10 февраля. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста
10 января, 15:27
Путин призвал обратить внимание на проблемы водоснабжения в Крыму
Вайль подчеркнул, что в Симферополь вода подается из трех водохранилищ.
"На сегодня работа стабильная. Мы находимся в маловодном периоде. Этот год у нас, к сожалению, маловодный, но абсолютно никаких предпосылок к каким-то ограничениям на сегодня по установленным режимам работы водохранилищ нет. Самое главное и основное - это рационально использовать водные ресурсы, которые мы имеем", - сказал журналистам Вайль.
По его словам, на сегодня Крым обеспечен водными ресурсами в объеме 132 миллиона кубометров.
"Этого вполне достаточно для прохождения не только отопительного периода, но есть задел на курортный сезон. Ажиотаж был поднят в прессе, поэтому я хочу сказать, что только за последние две ночи мы получили более полутора миллионов кубических метров притоков во все водохранилища, обеспечивающие город Симферополь. Работа стабильная, без всяких чрезвычайных ситуаций. Никаких опасений в каких-то ограничениях по водному ресурсу у нас нет", - сказал Вайль.
По его словам, в этом году по Симферополю запасы воды составляют порядка 25 миллионов кубометров, а в позапрошлом – было всего 11 миллионов кубометров.
"И никакой чрезвычайной ситуации никто не вводил. Никаких ограничений у нас не было. Анализ, который мы проводим, дает на перспективу смотреть обеспечения водными ресурсами всей республики", - сказал Вайль.
Григорий Иоффе
5 февраля, 14:55
Глава ОП Крыма назвал заявления Киева о подаче воды спекуляциями
201000
Обсудить 0
Юрий ГоцанюкИгорь ВайльСимферопольКрымОбщество
Рекомендуем
Вид на Симферополь
В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя
Флаг на здании министерства обороны РФ
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВС
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудят в Сочи сотрудничество в контексте интеграции
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Депутат Рады обвинил украинского премьера в нарушении закона
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Грушко: Россия готова заключать соглашения с Британией после Brexit
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Депутат Народного Совета ДНР Александр Куренков
В ДНР обвинили Киев в дискриминации Донбасса в вопросе соцпособий
Сергей Кириенко
Кириенко: конкретных сроков по обсуждению поправок в Конституцию нет
Дворец президента Ирака в Багдаде
Ирак открывает наземный путь для торговли с Россией
Пентагон
Sputnik удивлен тратами Пентагона на мониторинг его соцсетей
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Сотрудник полиции в Ираке
Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
Лента новостейМолния