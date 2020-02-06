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Оперштаб рассмотрит ситуацию с завышением цен аптеками
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РИА Новости

Оперштаб рассмотрит ситуацию с завышением цен аптеками

14:56 06.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России в пятницу на заседании рассмотрит ситуацию с завышением аптеками цен и вопрос о возможном лишении их лицензий, заявила в четверг возглавляющая штаб вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, есть ли уже среди аптек кандидаты на лишение лицензии.
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Вице-премьер добавила, что рассчитывает заслушать Федеральную антимонопольную службу и Росздравнадзор, а также министерство промышленности и торговли на тему обеспечения промышленностью того потребительского спроса, который сейчас есть на средства индивидуальной защиты, после чего можно будет сказать, какие первоочередные меры будут приняты.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваРосздравнадзорВОЗКитайТюменская областьЗабайкальский крайРоссияУханьЭкономика
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