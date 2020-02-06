Оперштаб рассмотрит ситуацию с завышением цен аптеками

"У нас завтра будет первое заседание оперативного штаба конкретно по этому вопросу", - сказала Голикова, отвечая на вопрос, есть ли уже среди аптек кандидаты на лишение лицензии.

Вице-премьер добавила, что рассчитывает заслушать Федеральную антимонопольную службу и Росздравнадзор, а также министерство промышленности и торговли на тему обеспечения промышленностью того потребительского спроса, который сейчас есть на средства индивидуальной защиты, после чего можно будет сказать, какие первоочередные меры будут приняты.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.