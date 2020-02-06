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Главы Генштабов ВС России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности
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РИА Новости

Главы Генштабов ВС России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности

14:47 06.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
БАКУ, 6 фев - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмаддином Садыковым и президентом страны Ильхамом Алиевым, обсудил проблемы международной и региональной безопасности.
Отмечается, что Герасимов и Садыков "обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества".
"В том числе - взаимодействие оборонных ведомств на Каспии, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов", - добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сегодня Герасимова принял Алиев.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
4 февраля, 18:17
Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе
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Вооруженные силы РФВалерий ГерасимовИльхам АлиевРоссияБакуАзербайджанБезопасностьВ мире
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