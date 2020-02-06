OMV рассказала об объеме финансирования "Северного потока — 2"

"Мы уже профинансировали проект примерно на 700 миллионов евро", - заявил Зеле.

Он также заявил, что задержка строительства "Северного потока —2" никак не скажется на финансовой отдаче от участия OMV в проекте. По словам Зеле, договоренности о финансировании проекта включают в себя условия, которые защищают компанию от риска потери вложенных средств.