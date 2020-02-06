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OMV рассказала об объеме финансирования "Северного потока — 2"
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РИА Новости

OMV рассказала об объеме финансирования "Северного потока — 2"

14:47 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2"
Участок строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участок строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Общий объем средств, направленный австрийской OMV на финансирование строительства газопровода "Северный поток — 2", составляет около 700 миллионов евро, сказал глава компании Райнер Зеле в ходе телефонной конференции для инвесторов.
"Мы уже профинансировали проект примерно на 700 миллионов евро", - заявил Зеле.
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Он также заявил, что задержка строительства "Северного потока —2" никак не скажется на финансовой отдаче от участия OMV в проекте. По словам Зеле, договоренности о финансировании проекта включают в себя условия, которые защищают компанию от риска потери вложенных средств.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
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АвстрияРайнер ЗелеГазпромГерманияРоссияСеверный поток — 2OMVЭкономика
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