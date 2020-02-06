Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T15:09+0300
https://ria.ru/20200206/1564350297.html
Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/34/1560643434_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_3c65ef4807cdf14f4a6c9e13dedc1734.jpg
РИА Новости

Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай

14:44 06.02.2020 (обновлено: 15:09 06.02.2020)
760
© tookapic / pixabayПисьмо
Письмо
© tookapic / pixabay
Письмо. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 6 фев – РИА Новости. Казахстанский почтовый оператор "Казпочта" приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также в страны, куда почта поступает транзитом через Китай, в связи с закрытием границы китайской стороной, сообщили РИА Новости в компании.

"По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном", - сообщили в Казпочте.

Продажа медицинских масок
Вчера, 13:29
Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса
В компании уточнили, что из-за отмены почтового обмена, Казпочта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай: Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.
О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям компания пообещала сообщить дополнительно.
"Сначала из-за (китайского -ред.) Нового года почтового обмена не было, теперь они еще из-за вируса продлили", - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, добавив, что грузооборот между странами продолжается, а приостановлен только почтовый обмен.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
При этом представитель пресс-службы напомнила, что, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно, так как он не живет долго вне организма, и риска заражения нет.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
611013
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаНур-СултанКитайКазахстанВ мире
Рекомендуем
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Продажа медицинских масок
Казахстан ввел запрет на экспорт медицинских масок из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Провинция в КНР введет наказание за сокрытие поездок в районы эпидемии
Китай
В Китае четыре города ограничили передвижение из-за коронавируса
Вспышка коронавируса в Китае
В Китае город Дали перехватил защитные маски, направленные в Чунцин
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе
Токио
В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6
Клавиатура компьютера
Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан
Чиновник перед совещанием
В Казахстане хотят запретить дарить госслужащим подарки
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
Лента новостейМолния