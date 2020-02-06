Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай

НУР-СУЛТАН, 6 фев – РИА Новости. Казахстанский почтовый оператор "Казпочта" приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также в страны, куда почта поступает транзитом через Китай, в связи с закрытием границы китайской стороной, сообщили РИА Новости в компании.
"По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном", - сообщили в Казпочте.
В компании уточнили, что из-за отмены почтового обмена, Казпочта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай: Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.
О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям компания пообещала сообщить дополнительно.
"Сначала из-за (китайского -ред.) Нового года почтового обмена не было, теперь они еще из-за вируса продлили", - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, добавив, что грузооборот между странами продолжается, а приостановлен только почтовый обмен.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
При этом представитель пресс-службы напомнила, что, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно, так как он не живет долго вне организма, и риска заражения нет.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.