Казахстан приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай

НУР-СУЛТАН, 6 фев – РИА Новости. Казахстанский почтовый оператор "Казпочта" приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также в страны, куда почта поступает транзитом через Казахстанский почтовый оператор "Казпочта" приостановил прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также в страны, куда почта поступает транзитом через Китай , в связи с закрытием границы китайской стороной, сообщили РИА Новости в компании.

"По инициативе почтовой администрации Китая, отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном", - сообщили в Казпочте.

В компании уточнили, что из-за отмены почтового обмена, Казпочта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай: Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.

О возобновлении приема и отправки почты по данным направлениям компания пообещала сообщить дополнительно.

"Сначала из-за (китайского -ред.) Нового года почтового обмена не было, теперь они еще из-за вируса продлили", - пояснили РИА Новости в пресс-службе компании, добавив, что грузооборот между странами продолжается, а приостановлен только почтовый обмен.

При этом представитель пресс-службы напомнила, что, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно, так как он не живет долго вне организма, и риска заражения нет.