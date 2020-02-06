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В Москве "набор новорожденного" могут заменить единовременной выплатой
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РИА Новости

В Москве "набор новорожденного" могут заменить единовременной выплатой

14:42 06.02.2020
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© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодая семья
Молодая семья
© Depositphotos / AllaSerebrina
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Женщины, родившие ребенка в Москве, смогут начать получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей вместо подарочной коробки с одеждой и принадлежностями, сообщила РИА Новости депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.
С декабря 2017 года семьи, чьи дети появились на свет в столице, получают при выписке из роддомов коробку "Наше сокровище" с вещами для новорожденного.
"Сейчас мама новорожденного получает подарок при рождении ребенка - коробка с одеждой и принадлежностями. Ее ориентировочная цена 20 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о замене коробки на денежные выплаты по желанию мамы", - рассказала Стебенкова.
Она отметила, что аналогичная замена уже введена в Московской области.
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